ВЦИОМ: 79,3% россиян доверяют Владимиру Путину

Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, 79,3% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Показатель одобрения его деятельности за период с 12 по 18 января составил 75,2%.
Отмечается, что в ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос о доверии к главе государства. И положительно ответили сразу 79,3% людей, принявших участие в опросе.
Рейтинг премьер-министра Михаила Мишустина за последнюю неделю зафиксирован на уровне 59,8%, а оценка работы правительства в целом — 46,6%.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
