ВЦИОМ: 79,3% россиян доверяют Владимиру Путину

75,2% россиян одобряют работу президента РФ Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Согласно данным аналитического центра ВЦИОМ, 79,3% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Показатель одобрения его деятельности за период с 12 по 18 января составил 75,2%.

Отмечается, что в ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос о доверии к главе государства. И положительно ответили сразу 79,3% людей, принявших участие в опросе.

Рейтинг премьер-министра Михаила Мишустина за последнюю неделю зафиксирован на уровне 59,8%, а оценка работы правительства в целом — 46,6%.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее KP.RU писал, что 86% россиян рассказали, что чувствуют наличие врагов у российского общества и культуры. Большинство граждан РФ чувствует враждебность со стороны ряда других стран.

