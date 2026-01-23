Ночной рейд: Расчёт «Торнадо» группировки «Запад» нанёс сокрушительный удар по резервам ВСУ

Ранее российские военные ликвидировали группу Вооружённых сил Украины, пытавшуюся эвакуировать повреждённую американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. После того как установка была выведена из строя, ВСУ предприняли попытку вывезти её в тыл на автобусе и автоприцепе. Группа сопровождения была уничтожена с применением ударных беспилотников.