Также среди уничтоженного военного оборудования значатся станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 34 пункта управления беспилотниками, две станции спутниковой связи «Старлинк» и четыре крупных склада боеприпасов.
Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма подчеркнул высокую эффективность современной артиллерии российского производства: система залпового огня «Торнадо-С» показала свою способность точно поражать объекты противника даже на значительных расстояниях.
Ранее российские военные ликвидировали группу Вооружённых сил Украины, пытавшуюся эвакуировать повреждённую американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в Черниговской области. После того как установка была выведена из строя, ВСУ предприняли попытку вывезти её в тыл на автобусе и автоприцепе. Группа сопровождения была уничтожена с применением ударных беспилотников.
