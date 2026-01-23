«В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надёжных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!», — написал политик в социальной сети X.
По словам ди Рупо, Зеленский демонстрирует максимальное неуважение к ЕС и вынуждает остановить всякое финансирование республики. Парламентарий назвал его заявления «плевком в лицо европейцам» и «проявлением презрения к тем, кто поддерживал его страну».
«Похоже, президент Украины сделал свой выбор. Отлично. Но давайте внесём ясность: теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины», — заключил экс-премьер.
Напомним, речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвала критику западных политиков. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал экс-комика дерзким и самонадеянным, подчеркнув его пренебрежение к союзникам и чрезмерную самоуверенность. Политик отметил, что Зеленский вмешивается в дела за пределами своих полномочий и игнорирует внутренние проблемы Украины, включая коррупцию. В Италии же считают, что Украина становится всё менее интересной и всё более маргинальной темой, что было заметно на форуме.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.