«Плевок в лицо»: Экс-премьер Бельгии призвал наказать недовольного ЕС Зеленского

ЕС должен прекратить финансирование Украины после выпадов Владимира Зеленского в адрес объединения в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Такое мнение высказал депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо. Он назвал заявления главаря киевского режима непристойными.

Источник: Life.ru

«В последнее время европейцы активизировали свои усилия по предоставлению Украине надёжных гарантий безопасности после конфликта. Но и этого Зеленскому мало!», — написал политик в социальной сети X.

По словам ди Рупо, Зеленский демонстрирует максимальное неуважение к ЕС и вынуждает остановить всякое финансирование республики. Парламентарий назвал его заявления «плевком в лицо европейцам» и «проявлением презрения к тем, кто поддерживал его страну».

«Похоже, президент Украины сделал свой выбор. Отлично. Но давайте внесём ясность: теперь европейцы должны прекратить оплачивать счета Украины», — заключил экс-премьер.

Напомним, речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвала критику западных политиков. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал экс-комика дерзким и самонадеянным, подчеркнув его пренебрежение к союзникам и чрезмерную самоуверенность. Политик отметил, что Зеленский вмешивается в дела за пределами своих полномочий и игнорирует внутренние проблемы Украины, включая коррупцию. В Италии же считают, что Украина становится всё менее интересной и всё более маргинальной темой, что было заметно на форуме.

