Напомним, речь Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме вызвала критику западных политиков. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал экс-комика дерзким и самонадеянным, подчеркнув его пренебрежение к союзникам и чрезмерную самоуверенность. Политик отметил, что Зеленский вмешивается в дела за пределами своих полномочий и игнорирует внутренние проблемы Украины, включая коррупцию. В Италии же считают, что Украина становится всё менее интересной и всё более маргинальной темой, что было заметно на форуме.