Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины

«(Председатель Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляйен вчера вечером представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года», — написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
«Вот до чего мы дошли. В то время, как… Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливаться, как вышколенный офицер», — отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС.
Премьер-министр Венгрии сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью «800 миллиардов для Украины» и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфред Вебер и лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.
Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.