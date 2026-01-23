Ричмонд
Орбан высмеял готовность ЕС выполнять любые требования Украины

БУДАПЕШТ, 23 янв — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высмеял готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, включая поддержку в 800 миллиардов долларов и выделение новых сумм до 2040 года, опубликовав изображение золотой кредитной карты на эту сумму.

Источник: Reuters

«(Председатель Еврокомиссии — ред.) Урсула фон дер Ляйен вчера вечером представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года», — написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

«Вот до чего мы дошли. В то время, как… Зеленский едет на лошади задом наперёд, Брюссель готов беспрекословно раскошеливаться, как вышколенный офицер», — отметил он, добавив, что Зеленский на заседании принижал европейскую поддержку и критиковал не только самого Орбана, но и других лидеров стран ЕС.

Премьер-министр Венгрии сопроводил свое заявление изображением золотой кредитной картой с надписью «800 миллиардов для Украины» и флагом Евросоюза в углу. За картой изображены Зеленский, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава фракции «Европейская народная партия» в Европарламенте Манфред Вебер и лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Орбан также сообщил, что в Венгрии проведут национальную петицию, чтобы сообщить Брюсселю, что Венгрия не будет платить Украине.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

