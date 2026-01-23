Макрон на обочине: Мерц хочет построить альянс с Мелони для управления Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает премьер-министра Италии Джорджи Мелони в качестве ключевого партнёра для совместного управления Европейским союзом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники в европейских политических кругах. Глава немецкого правительства всё чаще общается с итальянской коллегой и всё реже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.