Макрон на обочине: Мерц хочет построить альянс с Мелони для управления Европой

Основной причиной таких планов называют то, что традиционный альянс Берлина и Парижа начал давать сбои. Депутат от правящей в Италии партии «Братья Италии» заявил, что в их двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией.
«Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе (…). Между ними отличная химия», — сказал он.
Берлин высоко оценивает надежность Рима как партнёра, на что в ходе обсуждений указал представитель немецкого правительственного аппарата. Авторы материала обращают внимание, что в текущей ситуации германская сторона крайне сдержанно применяет подобные характеристики в отношении Парижа.
Депутат от немецкой Социал-демократической партии Аксель Шефер добавил, что Франция отличается красноречивостью, однако Италия проявляет себя гораздо более прагматичным игроком.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу найти компромисс с Россией — «крупнейшим соседом» ЕС. Он отдельно подчеркнул, что РФ — европейская страна.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.