Макрон на обочине: Мерц хочет построить альянс с Мелони для управления Европой

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассматривает премьер-министра Италии Джорджи Мелони в качестве ключевого партнёра для совместного управления Европейским союзом. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники в европейских политических кругах. Глава немецкого правительства всё чаще общается с итальянской коллегой и всё реже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Источник: Life.ru

Основной причиной таких планов называют то, что традиционный альянс Берлина и Парижа начал давать сбои. Депутат от правящей в Италии партии «Братья Италии» заявил, что в их двух странах стабильные правительства, особенно по сравнению с Францией.

«Очевидно, что Мелони и Мерцу, вероятно, предстоит долгий путь, на котором они смогут работать вместе (…). Между ними отличная химия», — сказал он.

Берлин высоко оценивает надежность Рима как партнёра, на что в ходе обсуждений указал представитель немецкого правительственного аппарата. Авторы материала обращают внимание, что в текущей ситуации германская сторона крайне сдержанно применяет подобные характеристики в отношении Парижа.

Депутат от немецкой Социал-демократической партии Аксель Шефер добавил, что Франция отличается красноречивостью, однако Италия проявляет себя гораздо более прагматичным игроком.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу найти компромисс с Россией — «крупнейшим соседом» ЕС. Он отдельно подчеркнул, что РФ — европейская страна.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

