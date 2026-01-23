В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и делегации из США: вот на что обратили внимание

В Кремле рассказали о деталях встречи президента РФ Владимира Путина с представителями Белого дома. Есть моменты, на которые обратили пристальное внимание. Подробнее об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, переговоры лидера России с американской делегацией были конструктивными и откровенными.
На встрече обсуждались контакты Вашингтона с Киевом и Европой, а также планы дальнейших действий. Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер рассказали о своих впечатлениях от встреч в Давосе. При этом были затронуты моменты переговоров Трампа с главарем киевского режима Зеленским.
По итогам встречи стороны признали, что без разрешения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, урегулирование конфликта на Украине невозможно, подчеркнул Ушаков.
