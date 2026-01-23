Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгерский аналитик увидел в выступлении Зеленского в Давосе нервный срыв

Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе вызвало резкую реакцию в Венгрии.

Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе вызвало резкую реакцию в Венгрии. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что риторика украинского лидера свидетельствует о панике и попытке давления на Будапешт.

Как следует из публикации Кошковича в соцсети, особое внимание он обратил на резкие высказывания Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Аналитик расценил это как проявление политического нервозного поведения и назвал подобную подачу вмешательством во внутреннюю повестку Венгрии, включая избирательные процессы.

Кошкович также связал происходящее с расчетом Киева на поддержку со стороны Брюсселя и с тем, как складывается ситуация вокруг венгерской позиции по украинскому вопросу. По его оценке, украинская сторона заинтересована в том, чтобы в Венгрии сохранялся политический курс, удобный для европейских союзников Киева.

Накануне Зеленский в Давосе позволил себе оскорбительное высказывание об Орбане, выступая на тему европейской политики и роли Венгрии в дискуссиях вокруг Украины. Этот эпизод стал очередным в череде подобных выпадов: ранее украинский лидер уже резко комментировал сомнения Будапешта по поводу перспектив вступления Украины в Евросоюз.

В ответ Орбан заявил, что представляет интересы венгерского народа и назвал положение Зеленского отчаянным, отметив, что конфликт продолжается четвертый год, несмотря на поддержку со стороны США.

Читайте также: У экс-главы Ростовского облсуда изъяли квартиры, машины и украшения на миллионы.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше