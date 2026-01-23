Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе вызвало резкую реакцию в Венгрии. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что риторика украинского лидера свидетельствует о панике и попытке давления на Будапешт.
Как следует из публикации Кошковича в соцсети, особое внимание он обратил на резкие высказывания Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Аналитик расценил это как проявление политического нервозного поведения и назвал подобную подачу вмешательством во внутреннюю повестку Венгрии, включая избирательные процессы.
Кошкович также связал происходящее с расчетом Киева на поддержку со стороны Брюсселя и с тем, как складывается ситуация вокруг венгерской позиции по украинскому вопросу. По его оценке, украинская сторона заинтересована в том, чтобы в Венгрии сохранялся политический курс, удобный для европейских союзников Киева.
Накануне Зеленский в Давосе позволил себе оскорбительное высказывание об Орбане, выступая на тему европейской политики и роли Венгрии в дискуссиях вокруг Украины. Этот эпизод стал очередным в череде подобных выпадов: ранее украинский лидер уже резко комментировал сомнения Будапешта по поводу перспектив вступления Украины в Евросоюз.
В ответ Орбан заявил, что представляет интересы венгерского народа и назвал положение Зеленского отчаянным, отметив, что конфликт продолжается четвертый год, несмотря на поддержку со стороны США.
