Венгерский аналитик увидел в выступлении Зеленского в Давосе нервный срыв

Кошкович также связал происходящее с расчетом Киева на поддержку со стороны Брюсселя и с тем, как складывается ситуация вокруг венгерской позиции по украинскому вопросу. По его оценке, украинская сторона заинтересована в том, чтобы в Венгрии сохранялся политический курс, удобный для европейских союзников Киева.