Politico: Отношения ЕС и США кардинально изменились, Европа «перешла Рубикон»

«Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Этот [кризис в Гренландии] был проверкой. Мы усвоили урок. Мы должны сами определять свою повестку. Урок в том, что не стоит отказываться от всего», — заключил дипломат.