Politico: Отношения ЕС и США кардинально изменились, Европа «перешла Рубикон»

Европейское издание Politico сообщает, что отношения между Евросоюзом и Соединёнными Штатами претерпели кардинальные изменения на фоне ситуации вокруг Гренландии и вступили в новую эру. Как пишет газета со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Брюссель «пересёк Рубикон» в своём взаимодействии с Вашингтоном.

Источник: Life.ru

Анонимные европейские дипломаты заявили, что это событие стало «шоковой терапией» и точкой невозврата. По их словам, ЕС больше не может полагаться на США в прежнем формате и вынужден искать новый путь, который должен охватывать все сферы одновременно: энергетическую безопасность, оборону, экономическую мощь и торговлю.

«Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к тому, как было раньше. Этот [кризис в Гренландии] был проверкой. Мы усвоили урок. Мы должны сами определять свою повестку. Урок в том, что не стоит отказываться от всего», — заключил дипломат.

Ранее в Давосе президент США Дональд Трамп говорил о готовящейся «фантастической сделке» по Гренландии, которая полностью отвечает интересам безопасности США. СМИ предполагают, что Вашингтон не получит остров целиком, но может разместить там военные базы. Есть также информация о возможном предложении Трампа жителям Гренландии по миллиону долларов за вхождение в состав Штатов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

