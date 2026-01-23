Переговоры по Украине в Давосе, Москве и Абу-Даби. Главное

Встреча Трампа и Зеленского в Давосе
Площадкой для переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал Всемирный экономический форум в Давосе. Общение политиков продолжалось менее часа. На встрече присутствовали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. По итогам переговоров стороны отказались от проведения совместной пресс-конференции.
Трамп после диалога с Зеленским заявил, что конфликт на Украине должен завершиться.
Украинская сторона также назвала переговоры «хорошими». Позже Зеленский в своем Telegram-канале написал, что диалог был «продуктивным и содержательным».
Между тем украинский президент за два дня до встречи в Давосе хотел ее отменить. По информации источников Financial Times, причиной отказа от переговоров стало нежелание США подписывать соглашение о восстановлении Украины после разрешения конфликта — американская сторона заявила, что сначала должна услышать точку зрения Москвы по этой инициативе, пишет «Лента.ру».
21 января Зеленский передумал и приехал в Давос, где встретился с Трампом. В FT сочли итоги переговоров «провальными» для украинского президента, который «пытался получить от своего американского коллеги заявления о поддержке Украины», но соглашение так и не было заключено.
Переговоры Путина и американской делегации в Кремле
22 января в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. На встрече с российской стороны также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков, спецпредставитель президента, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
В состав американской делегации, которая прилетела в Москву из Давоса, кроме Уиткоффа, вошли: зять Трампа, предприниматель и инвестор Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
Встреча продолжалась около четырех часов. О ее итогах рассказал Юрий Ушаков.
Помощник президента охарактеризовал переговоры как «исключительно содержательные и конструктивные, предельно откровенные и доверительные». Он уточнил, что американцы рассказали об итогах своих контактов с представителями Украины и Европы. В Кремле американская и российская стороны «на двоих» обсуждали дальнейшие действия.
«Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — заявил Ушаков. Он добавил, что российский президент подтвердил настрой Москвы на разрешение украинского кризиса, но так как дипломатическими методами этого достичь пока не удается, цели спецоперации будут достигаться на поле боя.
На переговорах стороны условились о встрече в Абу-Даби 23 января уже с участием украинской стороны.
Кроме того, стороны договорились, что Россия направит в «Совет мира» 1 млрд долларов из заблокированных санкциями администрацией Байдена российских активов, а остальные резервы — на восстановление территорий, пострадавших от боевых действий, но после того, как мирная сделка будет подписана.
Что известно о встрече делегаций в Абу-Даби
Встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США в Абу-Даби состоится 23 января.
Юрий Ушаков уточнил, все участники российской делегации получили от Владимира Путина подробные инструкции. В состав российской группы включены представители Минобороны. Возглавит делегацию глава ГРУ Генштаба Игорь Костюков.
От США в ОАЭ приедут, кроме Уиткоффа и Кушнера, министр армии Дэн Дрисколл, сообщает Axios.
Состав украинской делегации в ОАЭ раскрыл Владимир Зеленский. Он заявил, что в Абу-Даби отправятся глава его офиса Кирилл Буданов*, секретарь совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, пишут «РИА Новости».
Кроме трехсторонней встречи по вопросам безопасности в Абу-Даби пройдут двухсторонние переговоры между США и Россией по экономическим вопросам. Россию представит Кирилл Дмитриев, Штаты — Стив Уиткофф. Участники диалога обсудят реализацию возможных экономических проектов.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.