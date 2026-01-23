Переговоры по Украине в Давосе, Москве и Абу-Даби. Главное

«Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — заявил Ушаков. Он добавил, что российский президент подтвердил настрой Москвы на разрешение украинского кризиса, но так как дипломатическими методами этого достичь пока не удается, цели спецоперации будут достигаться на поле боя.