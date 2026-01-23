Ричмонд
В Татарстан с рабочим визитом прибыли Максим Решетников и Антон Алиханов

Сегодня с рабочей поездкой в Татарстан прибыли министр экономического развития России Максим Решетников и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Источник: РИА "Новости"

Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

В программе федеральных министров — совещание по вопросам повышения производительности труда на промпредприятиях.

