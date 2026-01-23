В Татарстан с рабочим визитом прибыли Максим Решетников и Антон Алиханов

Информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.
В программе федеральных министров — совещание по вопросам повышения производительности труда на промпредприятиях.
