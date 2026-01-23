Помощь ограничили, первых лиц Кишинева не принимает Вашингтон, выдача виз заблокирована: Почему Молдова утратила доверие США

Если требовалось дополнительное подтверждение усложняющихся отношений с США, то включение Республики Молдова в список 75 государств, граждане которых сталкиваются с отказами в иммиграционных визах в Соединённые Штаты, может служить одновременно и аргументом, и выводом. Это решение обладает очевидной политической нагрузкой. Республика Молдова не пользуется особым статусом и не воспринимается как партнёр, заслуживающий гибкости или исключений. Для сравнения, Украина, государство, находящееся в состоянии войны и подверженное значительным рискам миграции и нестабильности, в данный список не включена. Разница обусловлена тем стратегическим положением, которое каждое из этих государств занимает в архитектуре интересов Соединённых Штатов.