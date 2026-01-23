Помощь ограничили, первых лиц Кишинева не принимает Вашингтон, выдача виз заблокирована: Почему Молдова утратила доверие США

"Отношения между Республикой Молдова и Соединёнными Штатами Америки в настоящее время находятся в состоянии формальной корректности, однако лишены политической глубины и стратегической содержательности. Речь не идёт ни о разрыве, ни об открытой конфронтации; мы наблюдаем эволюцию отношений, которые со временем утратили свою субстанцию, видимость и значимость в системе приоритетов Вашингтона, пишет экс-премьер Влад Филат.
Кишинёв продолжает квалифицировать Соединённые Штаты как стратегического партнёра. На практике, однако, это определение не подтверждается тем, каким образом американская администрация выстраивает и управляет двусторонними отношениями. Во внешней политике США понятие «стратегическое партнёрство» не является почётным титулом — оно представляет собой результат чёткой комбинации стратегического интереса, геополитической полезности, политического доверия и институциональной преемственности. Республика Молдова на данный момент не отвечает этим критериям в убедительной форме.
Первым и весьма серьёзным сигналом данной реальности является отсутствие американского посла в Кишинёве на фоне регионального контекста, определяемого российско-украинской войной. Этот факт свидетельствует о низком уровне приоритетности. Государства, рассматриваемые как ключевые для региональной безопасности, пользуются полноценным и активным дипломатическим представительством. Республика Молдова к их числу не относится.
Аналогичная логика прослеживается и в сфере безопасности. Республика Молдова не включена в явном виде в стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов, несмотря на непосредственную близость к войне в Украине. Вашингтон подходит к молдавской безопасности опосредованно — через поддержку Украины и укрепление восточного фланга НАТО, избегая принятия отдельных, адресных обязательств в отношении Кишинёва. С реалистической точки зрения Республика Молдова воспринимается скорее, как хрупкое, трудно защищаемое пространство с ограниченной стратегической ценностью, нежели как актор, оправдывающий прямые политические инвестиции.
Экономическое измерение двусторонних отношений также не отличается прочностью и носит преимущественно технический характер. Введение одних из самых высоких таможенных пошлин в Европе никоим образом не свидетельствует о преференциальном режиме. Американская экономическая поддержка, ранее имевшая существенный масштаб, сегодня сведена к точечной помощи, а не к экономической интеграции или открытию стратегически значимого рынка для Республики Молдова.
Ключевым индикатором реального состояния отношений является и характер политических контактов на высшем уровне. Визит в Вашингтон молдавской делегации в составе председателя парламента Игоря Гросу и министра иностранных дел Михая Попшоя, не сопровождавшийся приёмом со стороны высокопоставленных американских должностных лиц, представляет собой недвусмысленный дипломатический сигнал. В практике международных отношений, и особенно американской, график встреч отражает иерархию приоритетов. Отсутствие контактов на высоком политическом уровне — не случайность, а осознанное решение. Оно указывает на то, что Республика Молдова не находится в центре внимания американской администрации и что Вашингтон избегает принятия политических или символических обязательств в отношении Кишинёва.
Данный эпизод вписывается в более широкий контекст сдержанного политического дистанцирования, подпитываемого и символическими факторами. Упоминание Республики Молдова в негативном ключе президентом Дональдом Трампом в его инаугурационной речи ко второму сроку — в рамках критики внешних расходов, осуществляемых через USAID, показательно не только по своему непосредственному эффекту, но и по символическому значению. Республика Молдова фигурирует в американском политическом дискурсе как проблемный пример, а не как партнёр или история успеха внешней политики США.
Эта негативная оптика была усилена решением молдавских властей запретить въезд в Республику Молдова Брайану Брауну — американскому консервативному активисту, известному как председатель Национальной организации за брак и Всемирного конгресса семей, человеку, близкому к Дональду Трампу, намеревавшемуся принять участие в публичном мероприятии в Кишинёве. С юридической точки зрения данное решение может быть объяснимым. С политической же точки зрения оно было воспринято в кругах, близких к администрации Трампа, как недружественный жест. В системе, где особое значение придаётся лояльности и символам, подобные эпизоды подрывают атмосферу доверия.
Нельзя игнорировать и публичную поддержку, оказанную президентом Республики Молдова Майей Санду политическим оппонентам Дональда Трампа на президентских выборах в США — Джо Байдену и Камале Харрис. Традиционно малые государства избегают открытого позиционирования во внутренних политических противостояниях великих держав. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом превратило такую позицию в утрату политического капитала для Кишинёва и способствовало формированию негласного политического недоверия.
Кроме того, Республика Молдова сосредоточила свою внешнюю политику почти исключительно на европейской интеграции, причём в манере, близкой к эксклюзивной, что привело к недооценке отношений с Соединёнными Штатами. Кишинёв исходил из предположения, что позитивная динамика в отношениях с Вашингтоном будет сохраняться автоматически при условии поддержки европейского курса. В действительности же Соединённые Штаты выстраивают двусторонние отношения, исходя из прямого интереса и политической совместимости с действующей администрацией, а не на основе геополитических автоматизмов.
Если требовалось дополнительное подтверждение усложняющихся отношений с США, то включение Республики Молдова в список 75 государств, граждане которых сталкиваются с отказами в иммиграционных визах в Соединённые Штаты, может служить одновременно и аргументом, и выводом. Это решение обладает очевидной политической нагрузкой. Республика Молдова не пользуется особым статусом и не воспринимается как партнёр, заслуживающий гибкости или исключений. Для сравнения, Украина, государство, находящееся в состоянии войны и подверженное значительным рискам миграции и нестабильности, в данный список не включена. Разница обусловлена тем стратегическим положением, которое каждое из этих государств занимает в архитектуре интересов Соединённых Штатов.
Совокупность всех перечисленных факторов формирует картину холодных отношений, лишённых стратегической глубины и содержательного политического диалога. Республика Молдова не подвергается санкциям со стороны США, но и не рассматривается как значимый партнёр. Отсутствие контактов на высшем уровне, невключённость в стратегии безопасности, непреференциальный экономический режим и накопленные политические раздражители указывают на минималистский характер отношений без политических инвестиций со стороны Вашингтона.
Таким образом, состояние молдавско-американских отношений можно охарактеризовать как функциональное на техническом уровне, но слабое в политическом измерении. Кишинёв в чрезмерной степени опирался на риторику и символику и в недостаточной — на выстраивание устойчивых институциональных связей, способных пережить смену администраций в Вашингтоне. Это уязвимая ситуация, существенно ограничивающая способность Республики Молдова занимать значимое место в стратегическом уравнении Соединённых Штатов".
