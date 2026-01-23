Без штрафов и пени: 2026 год станет переходным для малого бизнеса, заявил Бектенов

В Астане владелец одного из заведений общепита попал в список рисковых налогоплательщиков в связи с несоответствием выбитых чеков количеству осуществленных заказов. По итогам предпринимателем признаны нарушения и представлена дополнительная декларация. В Мангистауской области анализ деятельности энергетической компании показал завышение стоимости закупленных трубопроводов предварительно на 16,9 млрд тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Здесь же в Мангистау выявлен ряд существенных несоответствий у ТОО, свидетельствующих о создании схемы уклонения от уплаты налогов. В частности, большая часть ИП-поставщиков — контрагентов сдавала отчетность с IP-адреса самого ТОО, некоторые ИП являются работниками генерального заказчика и др. В Алматы установлено значительное завышение зарплаты в преддверии получения госконтрактов на строительство комфортных школ. Так, при строительстве одного из объектов зарплата руководителя ТОО увеличилась до 131,5 млн, что говорит о возможном намеренном увеличении затрат на строительство. По данному факту назначена проверка.