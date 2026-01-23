Экс-министр промышленности Казахстана Канат Шарлапаев возглавил НПП «Атамекен»

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Новым председателем президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» стал Канат Шарлапаев.
Такое решение было принято 23 января в ходе очередного съезда палаты. До этого дня с 2022 года президиум НПП «Атамекен» возглавлял Раимбек Баталов. На сайте палаты он пока указан как «исполняющий обязанности» председателя президиума.
44-летний Канат Шарлапаев — уроженец Саратовской области. Трудовую деятельность он начал в 2006 году в качестве специалиста инвестбанка «Сити».
С 2015 по 2020 годы Шарлапаев занимал различные должности в «Ситибанк Россия» и «Ситибанк Казахстан». Затем был региональным директором того же банка, а в феврале 2022-го стал руководителем холдинга «Байтерек».
С сентября 2023 по январь 2025-го он был министром промышленности Казахстана. Затем с января по сентябрь 2025 года Шарлапаев был помощником Токаева.