Правительство Молдовы назначило четырех новых послов

При этом решением правительства были расширены полномочия некоторых действующих послов. Так Владислав Кульминский, посол в США, будет представлять Молдову по совместительству в Мексике. Виорел Урсу, посол в Швеции, будет также послом республики в Исландии, Норвегии и Финляндии.