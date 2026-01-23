Правительство Молдовы назначило четырех новых послов

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Правительство на заседании в четверг утвердило назначение четырех новых послов Молдовы за рубежом, а также отозвало с посольских должностей двух дипломатов.
Так, Штефан Горда был отозван с должности посла Молдовы в Казахстане. Отметим, что молдавское посольство впервые начало свою работу в Астане в июле 2025 года, тогда же Горда возглавил указанное диппредставительство.
Также Корина Кэлугэру отозвана с должности посла во Франции. Кэлугэру ранее была названа МИД Послом года по итогам работы в 2025 году «за выдающийся вклад в продвижение интересов Республики Молдова и укрепление ее международного профиля».
Согласно решению кабмина, Виктор Кирилэ станет послом Молдовы на Украинне, последние пять лет он занимал должность посла в Румынии.
Новым послом Молдовы в Румынии станет Михай Мыцу, ранее занимавший должность государственного секретаря МИД.
Послом Молдовы во Франции назначена писатель, поэт и предприниматель Лорина Бэлтяну. С 1992 по 1998 год она занимала должность директора Фонда Сороса в Молдове. Бэлтяну — выпускница Литературного института имени М. Горького в Москве и Университета Дижона во Франции.
Представлять Молдову в Китае будет юрист Петру Фрунзе, экс-депутат парламента от партии «Действие и солидарность» (PAS), бывший мэр села Пухой Яловенского района.
При этом решением правительства были расширены полномочия некоторых действующих послов. Так Владислав Кульминский, посол в США, будет представлять Молдову по совместительству в Мексике. Виорел Урсу, посол в Швеции, будет также послом республики в Исландии, Норвегии и Финляндии.