«Неплохой результат»: Мухаметшин оценил работу Молодежного парламента РТ

По словам Мухаметшина, одним из важнейших достижений стала активная законотворческая работа. В частности, был успешно разработан и внесен на рассмотрение в Государственный Совет Республики Татарстан законопроект о совершенствовании социального обслуживания инвалидов, который впоследствии был принят и обрел силу закона.