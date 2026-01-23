Посол РФ в Дании: откроет ли Россия консульство в Гренландии

Представитель МИД РФ уточнил, что сейчас даже ставить вопрос об открытии консульского учреждения на территории Гренландии «нереалистично». Собеседник RTVI добавил, что ранее на остров Российскую Федерацию представлял почетный консул. Он объяснил, что по дипломатической традиции эту обязанность выполнял местный житель. Барбин рассказал, что должность почетного консула занимал датчанин Мики Бренс, но уже как два года его полномочия прекращены.