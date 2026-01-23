Посол РФ в Дании: откроет ли Россия консульство в Гренландии

Представитель МИД РФ уточнил, что сейчас даже ставить вопрос об открытии консульского учреждения на территории Гренландии «нереалистично». Собеседник RTVI добавил, что ранее на остров Российскую Федерацию представлял почетный консул. Он объяснил, что по дипломатической традиции эту обязанность выполнял местный житель. Барбин рассказал, что должность почетного консула занимал датчанин Мики Бренс, но уже как два года его полномочия прекращены.
«Когда он был консулом, то оказывал большую поддержку нашим соотечественникам, которых заносило на этот остров. Сейчас он решил сосредоточиться на своей коммерческой деятельности», — уточнил посол.
Представитель российского МИД отметил, что россияне по-прежнему могут приехать в Гренландию, в том числе с туристическими целями.
Также Владимир Барбин сообщил о попытках изъять землю посольства России в Копенгагене. По его словам, вопрос об этом поднял вице-мэр города. Основанием для изъятия земельного участка чиновник назвал право Копенгагенской коммуны об обратном выкупе, которое начали использовать с XIX века.