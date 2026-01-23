Эксперт раскрыл причины пиратства Макрона

Повлиять на внутреннюю повестку Франции, предложить новые реформы Макрон не в состоянии. Поэтому он начинает проявлять активность за пределами страны. Тем более, что ЕС принял очередной пакет санкций, где призывалось препятствовать и контролировать так называемый теневой флот, что европейцы решили делать.
Политолог обратил внимание, что шедшее из РФ судно было остановлено для контроля в Средиземноморье, где Париж имеет соответствующие военные базы. Возможности России в этом регионе не идут в сравнение с возможностями НАТО, в частности той же Франции.
Если бы это все осталось на уровне декларации, то это было бы несолидно для французов. А здесь они подтверждают своими действиями, что документ работает. Это пиратство, и это надо пресекать. Россия будет на это реагировать и принимать против таких актов соответствующие действия.
Ранее стало известно, что французские военные корабли остановили в Средиземном море танкер «Гринч», следовавший из Мурманска. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что действия проведены в рамках Конвенции ООН, однако не привел конкретных доказательств правомерности перехвата. В обоснование он сослался лишь на действующие санкции и использование судном иностранного флага.
15 декабря 2025 года Евросоюз принял очередную декларацию «Задействование в полном объеме международного морского права в связи с угрозами со стороны “теневого” флота и необходимостью защиты критически важной подводной инфраструктуры». Позже МИД России назвал этот документ «очередной попыткой европейцев подтянуть нормы под собственные нелегитимные действия».