В правительстве Крыма грядут кадровые изменения

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости Крым. Госсовет Крыма одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма, согласовано ее назначение на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Об этом сообщили в Госсовете РК.

Источник: РИА "Новости"

«Депутаты одобрили освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — Главного государственного инспектора республики. Согласовано назначение Ольги Шевцовой на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее должность зампреда занимала Светлана Маслова. Депутаты парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить ее от обязанностей.

Кроме того, было принято постановление Госсовета Крыма «О проектах федеральных законов».

Ольга Шевцова родилась 29 апреля 1984 года в Евпатории. Она с отличием окончила Таврический гуманитарно-экологический институт, по специальности «Экология и охрана окружающей среды». В 2014-м получила второе высшее образование по специальности «Государственное управление». С 2008 по 2012 года Шевцова работала главным специалистом — государственным инспектором в различных отделах, связанных с экологией и природоохраной. После стала начальником управления оперативного экологического контроля. В 2021 году Шевцова была назначена министром экологии и природных ресурсов Крыма.

