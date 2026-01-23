В правительстве Крыма грядут кадровые изменения

Ольга Шевцова родилась 29 апреля 1984 года в Евпатории. Она с отличием окончила Таврический гуманитарно-экологический институт, по специальности «Экология и охрана окружающей среды». В 2014-м получила второе высшее образование по специальности «Государственное управление». С 2008 по 2012 года Шевцова работала главным специалистом — государственным инспектором в различных отделах, связанных с экологией и природоохраной. После стала начальником управления оперативного экологического контроля. В 2021 году Шевцова была назначена министром экологии и природных ресурсов Крыма.