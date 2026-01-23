«В любом случае, как только страница войны на Украине будет перевернута, как только Россия определит для себя новые ориентиры…, когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции
ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Европе придется в определенный момент после окончания конфликта на Украине провести с Россией обсуждения по поводу европейской архитектуры безопасности, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.