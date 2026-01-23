Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции

«В любом случае, как только страница войны на Украине будет перевернута, как только Россия определит для себя новые ориентиры…, когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.