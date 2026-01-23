Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европе придется обсудить с Россией безопасность, заявил МИД Франции

ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Европе придется в определенный момент после окончания конфликта на Украине провести с Россией обсуждения по поводу европейской архитектуры безопасности, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

Источник: © РИА Новости

«В любом случае, как только страница войны на Украине будет перевернута, как только Россия определит для себя новые ориентиры…, когда придет время, нам, очевидно, придется, когда мы будем усилены, провести с Россией обсуждение по вопросу европейской архитектуры безопасности», — сказал он в эфире телеканала BFMTV.