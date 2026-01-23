Трамп: Украина потеряет еще больше территорий, если не подпишет мирное соглашение

«Слушайте, хорошо, когда мы встречаемся, когда мы не встречаемся, ничего не произойдет. Я имею в виду, что в течение первых трех лет при Байдене никто не встречался. Так что мы встречаемся и посмотрим, что будет. Я надеюсь, что мы сможем спасти много жизней», — заявил он.