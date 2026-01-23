Новый посол Беларуси отправится в Москву на следующей неделе

«На следующей неделе уже буду выдвигаться. Есть определенные формальности в этой работе», — пояснил Селиверстов.
Он отметил, что сначала необходимо, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко подписал верительные грамоты. Затем нужно получить согласие со стороны РФ.
«Думаю, что в МИДе все это быстро оформят», — сказал Селиверстов.
Есть над чем работать.
Одним из важнейших вызовов на российском рынке он считает сужение потребительского спроса. Среди причин — высокие ставки кредитов и увеличение НДС.
По словам Селиверстова, более жесткая, чем в Беларуси, денежно-кредитная политика РФ не позволяла российским покупателям приобретать белорусскую технику в большом количестве. Причем на рынке РФ есть и другая техника — китайская.
«Теперь вот в рамках этого сужения спроса как раз повышается и, так сказать, конкуренция за то, чью технику будут приобретать, чьи товары будут приобретать», — подчеркнул посол.
Он отметил, что в этом плане нужно не ударить в грязь лицом. Необходимо, чтобы и товары поставлялись вовремя, и чтобы они были качественные. Финансовые условия с белорусский стороны тоже должны быть хорошими. Селиверстов констатировал, что уже нельзя работать в прежнем «тепличном режиме», когда брали стопроцентную предоплату, а товар посылался через полгода.
Брать быстро, а отдавать долго.
Посол уверен, что какой бы ни была ситуация со спросом на рынке РФ, все равно люди будут покупать и одежду, и технику. Вопрос состоит именно в том — у кого это приобретается.
Юрий Селиверстов уверен, что нужно ставить не только задачу сохранения объемов экспорта в Россию на прежнем уровне, но и увеличения.
В пятницу 23 января Селиверстов простился с коллективом Минфина в Минске. В этом ведомстве он проработал долгое время и в последние годы возглавлял министерство.
Выступая перед коллегами, он напомнил, что уже намечено совещание с Минфином РФ, в том числе по внешним заимствованиям.
«Как вы понимаете, брать (надо — Sputnik) быстро, а отдавать надо долго», — отметил Селиверстов.
Бывший министр финансов поблагодарил коллег за совместную работу и выразил надежду на новые встречи в посольстве Беларуси в Москве.
В четверг 22 января президент Беларуси назначил Селиверстова послом в РФ. До него этот пост занимал Александр Рогожник, которого 15 января перевели на должность председателя Витебского облисполкома.