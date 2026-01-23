Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыженков призвал литовцев изменить политику своей страны

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Политика Вильнюса, выстроенная на конфликте с Беларусью, ведет Литву в тупик самоизоляции и экономического упадка, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков и призвал простых литовцев вспомнить, что они веками жили рядом с белорусами и являются соседями.

Источник: Sputnik.by

«Литовцы! Мы соседи. Мы жили рядом веками. Но сегодняшняя политика вашего правительства, которая строится на ссоре с Беларусью, бьет по вам гораздо больше, чем по нам. По вашему карману, по работе, по будущему ваших детей», — сказано в статье Рыженкова «Перемены в Литве неизбежны», опубликованной на сайте газеты «Беларусь сегодня».

Отметив, что литовские власти выбрали конфронтацию вместо сотрудничества с Беларусью, он обратился к гражданам Литвы с призывом задать себе вопрос, кто за это платит?

«Платите вы. Простые люди», — заявил министр.

Он указал, что в результате разрушения стабильных экономических связей между Беларусью и Литвой за чертой бедности оказались более 21% литовцев, в стране растет инфляция, а бизнес теряет доходы.

Напомнив, что ранее Беларусь ежегодно закупала в Литве товаров на сумму около 341 млн долларов, что было для экономики страны-соседки «серьезными деньгами», Максим Рыженков коснулся убытков, понесенных Литовскими железными дорогами из-за потери белорусского транзита.

«Ваши Литовские железные дороги из‑за потери нашего транзита понесли убытки в 150 миллионов евро, а общий торговый дефицит страны достиг 6 миллиардов. Подумайте: почти 1660 евро с каждого жителя Литвы уходит не на развитие, а на подготовку к войне», — обратил внимание министр.

Он также добавил, что сотни миллионов евро уходят на бессмысленный забор на границе с Беларусью, на размещение и содержание немецкой бригады, также на строительство нового военного полигона.

Все это, сделал акцент Рыженков, осуществляется литовскими властями вместо того, чтобы повышать пенсии, заниматься ремонтом инфраструктуры и помогать социально уязвимым гражданам.

Самым циничным глава МИД Беларуси назвал то, что деньгами простых литовцев финансируются те, кто работает против добрососедства.

«Миллионы евро Вильнюсом направляются на содержание белорусской оппозиции», — подчеркнул министр.

Отметив, что связи с Беларусью ранее «кормили тысячи литовских семей», он заявил, что сегодня «венцом» проводимой Вильнюсом политики стала энергетика, которая бьет по кошелькам простых граждан Литвы.

«Ваши власти сознательно разрушили свою же энергобезопасность», — констатировал глава МИД.

Он также напомнил о проблеме с перевозчиками, чей бизнес оказался на грани краха.

Кроме того, Максим Рыженков обратил внимание литовцев на то, что вместо того, чтобы решать накопившиеся в стране проблемы, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис «разъезжает по Евросоюзу с одной лишь целью — добиться новых санкций против Беларуси».

Однако, санкции Евросоюза — это бумеранг, подчеркнул руководитель белорусского внешнеполитического ведомства.

При этом он выразил уверенность, что в Литве есть здравомыслящие политики и бизнесмены, осознающие, что будущее — во взаимовыгодном сотрудничестве с Беларусью.

Предупредив, что текущий курс Вильнюса ведет Литву к самоизоляции и экономическому упадку, вместе с тем он заверил, что Беларусь — добрый сосед, и Минск всегда открыт для разумного диалога.

«Мы готовы вместе вернуть то взаимовыгодное сотрудничество, которое только от нормализации отношений может приносить Литве дополнительно до 1 миллиарда евро каждый год», — заявил Максим Рыженков.

Он также выразил уверенность в том, что перемены в Литве неизбежны.

«…народ (Литвы — Sputnik) не может вечно терпеть политику, которая крадет у него благополучие и будущее. Выбор за вами», — заключил глава МИД Беларуси.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше