Рыженков призвал литовцев изменить политику своей страны

«Литовцы! Мы соседи. Мы жили рядом веками. Но сегодняшняя политика вашего правительства, которая строится на ссоре с Беларусью, бьет по вам гораздо больше, чем по нам. По вашему карману, по работе, по будущему ваших детей», — сказано в статье Рыженкова «Перемены в Литве неизбежны», опубликованной на сайте газеты «Беларусь сегодня».