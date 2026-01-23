Орбан: в ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в ЕС

В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто напомнил, что аналогичная ситуация складывалась и на прошлых выборах. «Так было четыре года назад, они тогда агитировали за наших оппонентов, и так происходит сейчас, поскольку они прекрасно знают, что проукраинское правительство может появиться в Венгрии только в том случае, если они уберут нас с дороги», — сказал он в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.