Орбан: в ближайшие 100 лет Венгрия не пустит Украину в ЕС

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Украина пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, поскольку знает, что нынешнее правительство страны не допустит ее вступления в Евросоюз. Об этом заявил в беседе с журналистами венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя результаты саммита ЕС в Брюсселе.

Источник: Reuters

Еврокомиссия распространила на этой встрече дорожную карту для Украины, предполагающую ее присоединение к сообществу к 2027 году. Орбан убежден, что этого не произойдет.

«Думаю, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз», — сказал он.

«Мы не хотим, чтобы они вступали в ЕС», — подчеркнул глава кабинета, добавив, что именно поэтому Киев заинтересован в победе оппозиции и пытается вмешиваться во внутренние дела Будапешта.

«Надо признать, что украинцы будут активными участниками венгерской [избирательной] кампании, потому что в их фундаментальных интересах смена правительства в Венгрии. Я не в восторге от этого, и мы будем бороться с этим», — заверил Орбан.

В свою очередь венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто напомнил, что аналогичная ситуация складывалась и на прошлых выборах. «Так было четыре года назад, они тогда агитировали за наших оппонентов, и так происходит сейчас, поскольку они прекрасно знают, что проукраинское правительство может появиться в Венгрии только в том случае, если они уберут нас с дороги», — сказал он в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

Сийярто отметил, что на предстоящих выборах «граждане Венгрии смогут решить, хотят они мира или войны и позволят ли они [Владимиру] Зеленскому забрать их деньги для поддержки коррумпированного украинского режима».

Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны, назначены на 12 апреля. Возглавляемая Орбаном партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры — христианские демократы — ведут борьбу с оппозиционной партией «Тиса». Ее лидером является бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства ЕС и крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии.

