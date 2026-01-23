«Европейские лидеры… потратили бесчисленные часы в попытках убедить (президента США Дональда — ред.) Трампа и его команду в том, что предоставление Киеву военного элемента для поддержания гарантий безопасности — это единственный способ сдерживания (России — ред.)», — говорится в публикации.
Среди таких европейских лидеров издание приводит в пример президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и премьера Британии Кира Стармера.
В Париже 6 января прошла встреча «коалиции желающих» на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, «коалиция желающих» договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.