Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский

Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что главной темой переговоров в Абу-Даби между делегациями РФ, Украины и США станет территориальный вопрос.
«Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра», — приводит слова Зеленского агентство Укринформ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.