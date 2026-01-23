Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегации России, Украины и США обсудят Донбасс, заявил Зеленский

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вопрос Донбасса будет обсуждаться на трехсторонней встрече с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что главной темой переговоров в Абу-Даби между делегациями РФ, Украины и США станет территориальный вопрос.

«Вопрос Донбасса ключевой. Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят, в Абу-Даби сегодня и завтра», — приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше