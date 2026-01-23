Ричмонд
Соглашение о гарантиях безопасности готово к подписанию, заявил Зеленский

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины готово к подписанию.

Источник: Reuters

«Наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов к подписанию», — приводит агентство Укринформ слова Зеленского из разговора с журналистами.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.

