DSA: США могут нанести удар по Ирану с авиабазы в Иордании

В статье говорится, что передислокация подтверждена данными из открытых источников и сервисами отслеживания полетов в воздушном пространстве Европы и Средиземноморья.
Выбор Иордании в качестве пункта назначения неслучаен. Авиабаза Муваффак Салти неоднократно выполняла функции передового оперативного узла для противодействия иранской противовоздушной и противоракетной обороне, включая перехват иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов во время предыдущих региональных обострений.
Этот шаг обеспечивает быстрый доступ к воздушному пространству Ирака, Сирии и Ирана при сохранении возможностей для снижения рисков, связанных с арсеналами иранских баллистических ракет и беспилотников большой дальности.
В оперативном плане, согласно DSA, вариант базирования в Иордании сокращает время транзитных вылетов по сравнению с пунктами базирования в Персидском заливе.
С точки зрения экономической эффективности передислокация в Иорданию позволит использовать существующие ресурсы, а не создавать новые платформы, отмечает издание.
Кроме того, такое развертывание укрепит уверенность альянса. Иордания, как напоминает DSA, неоднократно скрытно сотрудничала в региональных миссиях по противовоздушной обороне, включая перехват иранских ракет, обломки которых угрожали иорданской территории при прохождении транзитом в направлении Израиля.
В стратегическом плане этот шаг служит защитой от расширяющейся доктрины Ирана по борьбе с беспилотниками. Многоуровневая интеграция истребителей и танкеров позволит вооруженным силам США осуществлять воздушную охрану, поддержку противоракетной обороны и наносить удары без открытой эскалации. Это соответствует предпочтению Вашингтона к выверенным ответным мерам, а не бинарному выбору между бездействием и полномасштабным конфликтом, резюмирует DSA.