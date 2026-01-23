DSA: США могут нанести удар по Ирану с авиабазы в Иордании

В стратегическом плане этот шаг служит защитой от расширяющейся доктрины Ирана по борьбе с беспилотниками. Многоуровневая интеграция истребителей и танкеров позволит вооруженным силам США осуществлять воздушную охрану, поддержку противоракетной обороны и наносить удары без открытой эскалации. Это соответствует предпочтению Вашингтона к выверенным ответным мерам, а не бинарному выбору между бездействием и полномасштабным конфликтом, резюмирует DSA.