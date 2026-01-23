Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DSA: США могут нанести удар по Ирану с авиабазы в Иордании

Соединенные Штаты перебросили как минимум 12 истребителей F-15 и четыре самолета-заправщика KC-135 Stratotanker с авиабазы Королевских ВВС в Лейкенхите на авиабазу Муваффак Салти в Иордании. Почему выбор пал именно на эту базу, объясняет аналитический портал Defence Security Asia.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что передислокация подтверждена данными из открытых источников и сервисами отслеживания полетов в воздушном пространстве Европы и Средиземноморья.

Выбор Иордании в качестве пункта назначения неслучаен. Авиабаза Муваффак Салти неоднократно выполняла функции передового оперативного узла для противодействия иранской противовоздушной и противоракетной обороне, включая перехват иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов во время предыдущих региональных обострений.

По мнению DSA, переброска истребителей F-15 в Иорданию значительно усиливает боевую мощь авиации США на западных подступах к Ирану.

Этот шаг обеспечивает быстрый доступ к воздушному пространству Ирака, Сирии и Ирана при сохранении возможностей для снижения рисков, связанных с арсеналами иранских баллистических ракет и беспилотников большой дальности.

В оперативном плане, согласно DSA, вариант базирования в Иордании сокращает время транзитных вылетов по сравнению с пунктами базирования в Персидском заливе.

Это в определенной степени оградит США от иранских стратегий ограничения доступа и блокирования зон, сосредоточенных в Ормузском проливе, и сохранит свободу маневра для американских ВВС.

С точки зрения экономической эффективности передислокация в Иорданию позволит использовать существующие ресурсы, а не создавать новые платформы, отмечает издание.

То есть Вашингтон сможет демонстрировать мощь, не неся политических или финансовых издержек, связанных с постоянным базированием или дополнительными санкциями на использование сил.

Кроме того, такое развертывание укрепит уверенность альянса. Иордания, как напоминает DSA, неоднократно скрытно сотрудничала в региональных миссиях по противовоздушной обороне, включая перехват иранских ракет, обломки которых угрожали иорданской территории при прохождении транзитом в направлении Израиля.

В стратегическом плане этот шаг служит защитой от расширяющейся доктрины Ирана по борьбе с беспилотниками. Многоуровневая интеграция истребителей и танкеров позволит вооруженным силам США осуществлять воздушную охрану, поддержку противоракетной обороны и наносить удары без открытой эскалации. Это соответствует предпочтению Вашингтона к выверенным ответным мерам, а не бинарному выбору между бездействием и полномасштабным конфликтом, резюмирует DSA.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше