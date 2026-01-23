Все об острове Гренландия: расположение, территория, население, статус, природные богатства

Рыжий провел на острове три года, но так и не встретил там людей. По окончании изгнания он вернулся в Исландию и стал призывать викингов переселиться на новый остров, который назвал «зеленой землей». Из Исландии на новые территории отправились 25 кораблей, но добрались всего 14. На острове было основано Восточное поселение, а позже — Западное, на месте нынешней столицы Гренландии. Из Норвегии и Исландии завозили древесину, железо и пищевые продукты. Из Исландии также экспортировали моржовые бивни, бечевку, овец, кожу тюленей и шкуры рогатого скота.