Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов и глава «Туризм.РФ» обсудили проект курорта «Казань марина»

На площадке 72,9 гектара планируется создать круглогодичный объект для отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В ходе рабочей встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором «Корпорации Туризм.РФ» Сергеем Красноперовым основным вопросом стала реализация инвестиционного проекта «Казань марина» в Лаишевском районе. На площадке 72,9 гектара планируется создать круглогодичный курорт с мариной на 300 яхт.

Проект предусматривает строительство гостиниц категорий три и четыре звезды с общим номерным фондом 1,25 тысячи номеров. В текущем году планируется подготовить для государственной экспертизы документацию на объекты обеспечивающей инфраструктуры.

Курорт войдет в состав межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». После ввода в эксплуатацию он сможет принимать до 620 тысяч туристов в год. Проекту присвоен статус приоритетного, что предусматривает дополнительные меры поддержки для инвесторов. Ожидается, что реализация проекта обеспечит создание около 1,9 тысячи новых рабочих мест и окажет значительный эффект на экономику республики.

Напомним, власти Татарстана прогнозируют снижение турпотока на фоне роста цен. В 2025 году республику посетили 4,5 миллиона туристов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше