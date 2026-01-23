Рустам Минниханов и глава «Туризм.РФ» обсудили проект курорта «Казань марина»

В ходе рабочей встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором «Корпорации Туризм.РФ» Сергеем Красноперовым основным вопросом стала реализация инвестиционного проекта «Казань марина» в Лаишевском районе. На площадке 72,9 гектара планируется создать круглогодичный курорт с мариной на 300 яхт.
Проект предусматривает строительство гостиниц категорий три и четыре звезды с общим номерным фондом 1,25 тысячи номеров. В текущем году планируется подготовить для государственной экспертизы документацию на объекты обеспечивающей инфраструктуры.
Курорт войдет в состав межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». После ввода в эксплуатацию он сможет принимать до 620 тысяч туристов в год. Проекту присвоен статус приоритетного, что предусматривает дополнительные меры поддержки для инвесторов. Ожидается, что реализация проекта обеспечит создание около 1,9 тысячи новых рабочих мест и окажет значительный эффект на экономику республики.
Напомним, власти Татарстана прогнозируют снижение турпотока на фоне роста цен. В 2025 году республику посетили 4,5 миллиона туристов.