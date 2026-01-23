Политолог раскрыл, зачем на самом деле Трампу нужен Совет мира

По мнению эксперта, создание Совета мира обосновано целым рядом причин. Он отметил, что реализация проекта по восстановлению сектора Газа отчасти объясняется недовольством политика деятельностью международных организаций, включая ООН. Однако, как подчеркнул собеседник «Ленты.ру», роль сыграли и стремление Дональда Трампа удовлетворить личные амбиции, и необходимость «набрать очки перед собственным электоратом».
Александр Асафов отметил, что победу президента США в Венесуэле можно считать условной, как и его успех по ряду других направлений. Именно поэтому, уточнил эксперт, американский лидер желает продемонстрировать избирателям, что он действительно способен реализовывать масштабные проекты международного уровня — такие, как Совет мира, способный стать заменой ООН.
«Правда, я не уверен, что Совет мира проживет дольше, чем, например, DOGE — агентство бизнесмена Илона Маска, которое занималось реформированием госаппарата», — сообщил Асафов. Он подчеркнул, что все же главная цель Совета — получение политических очков.
Устав Совета мира был подписан в Давосе. Торжественная церемония подписания стала одним из главных событий Всемирного экономического форума. В состав органа вошли 20 стран. Кроме США, в Совете состоят Азербайджан, Армения, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие государства.