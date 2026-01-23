Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив 260 млн долларов долга

В статье говорится, что финансирование ВОЗ Соединенными Штатами полностью прекратилось, а американцы, работающие в ВОЗ, были отозваны из всех офисов и штаб-квартиры организации. США также прекратили свое участие в руководящих органах и рабочих группах, спонсируемых ВОЗ. По словам высокопоставленного представителя Министерства здравоохранения и социальных служб США, сейчас или в будущем нет никаких планов по воссоединению с организацией.
Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ в первый день своего второго президентского срока.
Согласно резолюции конгресса от 1948 года, для выхода из ВОЗ США должны предоставить уведомление за один год и погасить все долги. Но чиновник Минздрава США в беседе с журналистами сказал, что в американском законодательстве нет требования погасить долг до выхода из агентства.
По данным издания, в период с 2022 по 2023 год США выделили ВОЗ почти 1,3 млрд долларов. ВОЗ намерена обсудить юридические варианты урегулирования задолженности США на заседании в мае. Однако у организации нет полномочий по принудительному взысканию долга, пишет Bloomberg.