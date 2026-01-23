Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив 260 млн долларов долга

В статье говорится, что финансирование ВОЗ Соединенными Штатами полностью прекратилось, а американцы, работающие в ВОЗ, были отозваны из всех офисов и штаб-квартиры организации. США также прекратили свое участие в руководящих органах и рабочих группах, спонсируемых ВОЗ. По словам высокопоставленного представителя Министерства здравоохранения и социальных служб США, сейчас или в будущем нет никаких планов по воссоединению с организацией.