Bloomberg: США вышли из ВОЗ, не выплатив 260 млн долларов долга

Год назад президент Дональд Трамп инициировал процедуру выхода США из Всемирной организации здравоохранения. В четверг процесс официально завершился, однако США не выплатили долг в размере 260 млн долларов, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что финансирование ВОЗ Соединенными Штатами полностью прекратилось, а американцы, работающие в ВОЗ, были отозваны из всех офисов и штаб-квартиры организации. США также прекратили свое участие в руководящих органах и рабочих группах, спонсируемых ВОЗ. По словам высокопоставленного представителя Министерства здравоохранения и социальных служб США, сейчас или в будущем нет никаких планов по воссоединению с организацией.

Трамп подписал указ о выходе из ВОЗ в первый день своего второго президентского срока.

Этот шаг он объяснил тем, что ВОЗ «неправильно вела себя» в пандемию Covid, не в состоянии провести реформы и подвержена «ненадлежащему политическому влиянию».

Согласно резолюции конгресса от 1948 года, для выхода из ВОЗ США должны предоставить уведомление за один год и погасить все долги. Но чиновник Минздрава США в беседе с журналистами сказал, что в американском законодательстве нет требования погасить долг до выхода из агентства.

Как отмечает Bloomberg, потеряв США, организация осталась без главного донора.

По данным издания, в период с 2022 по 2023 год США выделили ВОЗ почти 1,3 млрд долларов. ВОЗ намерена обсудить юридические варианты урегулирования задолженности США на заседании в мае. Однако у организации нет полномочий по принудительному взысканию долга, пишет Bloomberg.

