Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл некоторые подробности. Он пояснил, что, согласно замыслу проверки, внезапно было приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования.