Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси

Механизированное соединение приведено в боевую готовность по поручению Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Механизированное соединение приведено в боевую готовность по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».

«Внезапно и по поручению Главнокомандующего! Одно из механизированных соединений приведено в боевую готовность в рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси», — уточнили в сообщении.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл некоторые подробности. Он пояснил, что, согласно замыслу проверки, внезапно было приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования.

По словам Александра Вольфовича, группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, которое было подписано лично главой Беларуси.

Совбез сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

— Ключевая особенность проверки — Александр Лукашенко приводит воинские части в боевую готовность напрямую, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, — подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.

Вольфович заметил, что цель состоит в том, чтобы была возможность увидеть объективную картину, а также реальное состояние войск.

Ранее белорусская таможня получила новые полномочия, связанные с проверкой документов: «Не только на границе».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об обстановке, складывающейся вокруг Беларуси: «В очень серьезной ситуации, спокойнее не становится».

Кроме того, адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

