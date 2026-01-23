Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси

Механизированное соединение приведено в боевую готовность по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Подробности приводит телеграм-канал «Пул Первого».
«Внезапно и по поручению Главнокомандующего! Одно из механизированных соединений приведено в боевую готовность в рамках масштабной проверки боеготовности Вооруженных Сил Беларуси», — уточнили в сообщении.
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл некоторые подробности. Он пояснил, что, согласно замыслу проверки, внезапно было приведено в боевую готовность в штатах мирного времени одно из механизированных соединений Северо-Западного оперативного командования.
По словам Александра Вольфовича, группа сотрудников Госсекретариата прибыла, вручила распоряжение, которое было подписано лично главой Беларуси.
Совбез сказал, что механизированное соединение приведено в боевую готовность в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
— Ключевая особенность проверки — Александр Лукашенко приводит воинские части в боевую готовность напрямую, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, — подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси.
Вольфович заметил, что цель состоит в том, чтобы была возможность увидеть объективную картину, а также реальное состояние войск.
