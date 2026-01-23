Москва — Абу-Даби: политологи оценили развитие украинского трека

Из официальных комментариев после ночной встречи в Кремле можно предположить, что препятствием для появления окончательного контура договоренностей, является вопрос территорий. Об этом пишет политолог Федор Лукьянов. Также остается актуальным вопрос гарантий безопасности — одной из тех самых первопричин, о которых говорил неоднократно президент России.
Не очень верится, что по ним достигнуто взаимное понимание, учитывая разноголосицу, которая звучала, особенно со стороны Украины и Европы. Переговоры в ОАЭ, как сообщили, будут вести представители Минобороны и Кирилл Дмитриев. Военные, вероятно, по текущим прикладным вопросам, спецпредставитель — по экономическим возможностям. Гарантии — вопрос чисто политический (на этом этапе), и он явно отдельно. Может оказаться наиболее принципиальным.
Трехчасовой ночной разговор в Кремле между Кушнером, Уиткоффом и Путиным вышел довольно жестким, считает политолог Максим Жаров.
Американцы действительно приехали с намерением «продавить» Кремль на «прекращение огня», на что Кремль вернул их к «духу Анкориджа».
Предстоящие переговоры в Абу-Даби станут знаковыми, уверен политолог Малек Дудаков. Он поясняет, что влияние «коалиции желающих» на них будет минимальным.
Между тем давление Белого дома на Украину в самых чувствительных для Киева вопросах продолжает усиливаться. А на любую критику за нежелание защищать границы Украины теперь можно отвечать, что нужно для начала всем вместе укрепить границы США. Ради чего войска из Европы уже выводятся.
Ранее сообщалось, что на предстоящей встрече в Абу-Даби планируется обсудить вопросы безопасности. Встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США в Абу-Даби запланирована на эту пятницу. Кроме того, в ОАЭ 23 января пройдут двухсторонние переговоры между США и Россией по экономическому треку.