Москва — Абу-Даби: политологи оценили развитие украинского трека

В Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с американской делегацией, а на 23 января в Абу-Даби назначены трехсторонние консультации России, Украины и США. Главной темой заявлены вопросы безопасности. Редакция Новостей Mail узнала мнение политологов по активизации темы урегулирования украинского конфликта. Подробнее — в материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Из официальных комментариев после ночной встречи в Кремле можно предположить, что препятствием для появления окончательного контура договоренностей, является вопрос территорий. Об этом пишет политолог Федор Лукьянов. Также остается актуальным вопрос гарантий безопасности — одной из тех самых первопричин, о которых говорил неоднократно президент России.

Не очень верится, что по ним достигнуто взаимное понимание, учитывая разноголосицу, которая звучала, особенно со стороны Украины и Европы. Переговоры в ОАЭ, как сообщили, будут вести представители Минобороны и Кирилл Дмитриев. Военные, вероятно, по текущим прикладным вопросам, спецпредставитель — по экономическим возможностям. Гарантии — вопрос чисто политический (на этом этапе), и он явно отдельно. Может оказаться наиболее принципиальным.

Федор Лукьянов
политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

Трехчасовой ночной разговор в Кремле между Кушнером, Уиткоффом и Путиным вышел довольно жестким, считает политолог Максим Жаров.

Американцы действительно приехали с намерением «продавить» Кремль на «прекращение огня», на что Кремль вернул их к «духу Анкориджа».

Максим Жаров
политолог

Предстоящие переговоры в Абу-Даби станут знаковыми, уверен политолог Малек Дудаков. Он поясняет, что влияние «коалиции желающих» на них будет минимальным.

Между тем давление Белого дома на Украину в самых чувствительных для Киева вопросах продолжает усиливаться. А на любую критику за нежелание защищать границы Украины теперь можно отвечать, что нужно для начала всем вместе укрепить границы США. Ради чего войска из Европы уже выводятся.

Малек Дудаков
политолог

Ранее сообщалось, что на предстоящей встрече в Абу-Даби планируется обсудить вопросы безопасности. Встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США в Абу-Даби запланирована на эту пятницу. Кроме того, в ОАЭ 23 января пройдут двухсторонние переговоры между США и Россией по экономическому треку.

