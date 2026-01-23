Спикер парламента считает референдум об объединении Молдовы и Румынии популистским заявлением: «Но никакой сценарий исключать нельзя»

Референдум об объединении Молдовы и Румынии является «популистским», считает спикер парламента Игорь Гросу:
«Мы это [возможную парламентскую инициативу о референдуме] расцениваем, как популистское действие, потому что в настоящий момент референдум не имеет шанса пройти».
Гросу заявил, что он сам бы проголосовал на таком референдуме в поддержку унири, однако сейчас лишь дискредитируются «искренние идеалы» со стороны «унионистов по профессии».
При этом спикер сам себе противоречит, что в случае обострения ситуации с безопасностью «все опции должны быть на столе, все, но, надеюсь, что мы не дойдём до тяжких ситуаций, потому что ими сложно управлять».
На уточнение, как же при обострении собираются организовывать референдум об унии двух стран, Гросу ответил кратко: «Я подумаю. Я подумаю, мы все подумаем. Но никакой сценарий не надо исключать».
