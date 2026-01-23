Политолог: зачем США ввели в переговорную группу с РФ Грюнбаума

Эксперт уточнил, что Гринбаум известен как специалист по инвестициям. Собеседник NEWS.ru отметил, что для Дональда Трампа важно получение прибыли при решении любых международных вопросов. По мнению Блохина, американский президент руководствуется выгодой при урегулировании конфликта на Украине, а в рамках российско-американских отношений он вообще рассчитывает на ведение бизнеса, так как все «меряет количеством заработанных долларов».
«Такая должность [Грюнбаума], условно говоря, это всё подразумевает. Возможно, наметились новые каналы нашего сотрудничества с США, поэтому Грюнбаум приехал на встречу [в Москве]», — добавил политолог.
Эксперт высказал предположение, что сотрудничество с Россией может быть связано с добычей и переработкой редкоземельных металлов.
Блохин напомнил, что США после введения санкций потеряли при отказе от сотрудничества с Россией около 300 млрд долларов. Он заключил, что сейчас между Москвой и Вашингтоном только налаживается партнерство, поэтому сложно прогнозировать, как оно будет развиваться.
Ранее стало известно о включении в переговорную группу США, которая 22 января участвовала во встрече с российским президентом Владимиром Путиным, нового члена. Кроме спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, инвестора, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера, в Кремль прибыл советник Белого дома Джош Грюнбаум.