Bloomberg: в Гренландии не возражают против идеи постоянной миссии НАТО на острове

«Мы готовы обсуждать разные варианты. Мы также готовы согласиться на многое, в том числе на варианты на постоянной основе», — сказал Нильсен в четверг, выступая перед международными СМИ в Нууке.
При этом 34-летний премьер, согласно Bloomberg, заявил, что ему неизвестны подробности устных договоренностей президента США Дональда Трампа и генсекретаря НАТО Марка Рютте. Нильсен подчеркнул, что Гренландия должна участвовать в любых переговорах о своем будущем, а ее «суверенитет, целостность и границы» являются «красной линией», как и международное право.
Дания давно настаивала на усилении присутствия НАТО в Гренландии. «Это послание теперь услышано, и, надеюсь, мы всерьез начнем принимать меры в связи с этим», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен вечером в четверг.
В преддверии саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе она также сказала, что Дания и Гренландия открыты для расширения оборонного договора с США. Соглашение от 1951 года, обновленное в 2004 году, позволяет США свободно размещать базы на территории Гренландии, но требует, чтобы они сначала проконсультировались с Данией и Гренландией.