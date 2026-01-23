Ричмонд
Bloomberg: в Гренландии не возражают против идеи постоянной миссии НАТО на острове

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что готов рассмотреть варианты усиления обороны арктического острова, в том числе создание постоянной миссии НАТО, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Мы готовы обсуждать разные варианты. Мы также готовы согласиться на многое, в том числе на варианты на постоянной основе», — сказал Нильсен в четверг, выступая перед международными СМИ в Нууке.

По его словам, Гренландия приветствовала бы постоянную миссию НАТО на своей территории, «потому что в одном мы все солидарны — в безопасности Арктики».

При этом 34-летний премьер, согласно Bloomberg, заявил, что ему неизвестны подробности устных договоренностей президента США Дональда Трампа и генсекретаря НАТО Марка Рютте. Нильсен подчеркнул, что Гренландия должна участвовать в любых переговорах о своем будущем, а ее «суверенитет, целостность и границы» являются «красной линией», как и международное право.

Дания давно настаивала на усилении присутствия НАТО в Гренландии. «Это послание теперь услышано, и, надеюсь, мы всерьез начнем принимать меры в связи с этим», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен вечером в четверг.

В преддверии саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе она также сказала, что Дания и Гренландия открыты для расширения оборонного договора с США. Соглашение от 1951 года, обновленное в 2004 году, позволяет США свободно размещать базы на территории Гренландии, но требует, чтобы они сначала проконсультировались с Данией и Гренландией.

