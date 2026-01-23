Bloomberg: в Гренландии не возражают против идеи постоянной миссии НАТО на острове

В преддверии саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе она также сказала, что Дания и Гренландия открыты для расширения оборонного договора с США. Соглашение от 1951 года, обновленное в 2004 году, позволяет США свободно размещать базы на территории Гренландии, но требует, чтобы они сначала проконсультировались с Данией и Гренландией.