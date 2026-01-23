Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23 января: главное

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России. Ключевой темой предстоящие в Абу-Даби переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Они пройдут в ОАЭ сегодня, 23 января.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Российская делегация на переговорах с США и Украиной в ОАЭ получила инструкции от Владимира Путина.

Российская рабочая группа по безопасности вылетела на переговоры в ОАЭ в пятницу утром.

Время встречи трехсторонней группы в Абу-Даби определят по мере прибытия делегаций, но переговоры пройдут сегодня, если потребуется, и завтра.

Кремль счел нецелесообразным публично говорить о формулах на украинских переговорах.

Первое — мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, и поэтому, какая именно формула подразумевается под «формулой Анкориджа», я вам говорить не могу и не буду, считаем это нецелесообразным.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

РФ в трехсторонней группе по безопасности на переговорах в Абу-Даби представляют исключительно военные.

ВСУ для урегулирования должны покинуть территорию Донбасса.

Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Переговоры Дмитриева и Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим делам состоятся сегодня-завтра.

Кремль абсолютно нормально «пережил» сегодняшние ночные переговоры с США.

Дело в том, что работа ведется напряженная, тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. Поэтому, конечно, здесь как правило, проводя такие серьезные консультации, на время никто внимания не обращает.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Замороженные в США активы РФ можно потратить на восстановление пострадавших в боях территорий, это в том числе и Донбасс.

В Кремле назвали сумму российских активов, замороженных в США при Байдене.

Точную сумму тоже называть не буду. Скажу, что это чуть меньше, чем $5 млрд.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Владимир Путин собирается позвонить пострадавшему в ДТП губернатору Курской области Александру Хинштейну.

Глава государства в преддверии Татьяниного дня пообщается со студентами и выпускниками одного из высших учебных заведений РФ.

