Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 23 января: главное

Российская делегация на переговорах с США и Украиной в ОАЭ получила инструкции от Владимира Путина.
Российская рабочая группа по безопасности вылетела на переговоры в ОАЭ в пятницу утром.
Время встречи трехсторонней группы в Абу-Даби определят по мере прибытия делегаций, но переговоры пройдут сегодня, если потребуется, и завтра.
Кремль счел нецелесообразным публично говорить о формулах на украинских переговорах.
Первое — мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются, и поэтому, какая именно формула подразумевается под «формулой Анкориджа», я вам говорить не могу и не буду, считаем это нецелесообразным.
РФ в трехсторонней группе по безопасности на переговорах в Абу-Даби представляют исключительно военные.
ВСУ для урегулирования должны покинуть территорию Донбасса.
Есть также другие нюансы, которые остаются на повестке дня переговоров.
Переговоры Дмитриева и Уиткоффа в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим делам состоятся сегодня-завтра.
Кремль абсолютно нормально «пережил» сегодняшние ночные переговоры с США.
Дело в том, что работа ведется напряженная, тема очень ответственная, архиважная и очень сложная. Поэтому, конечно, здесь как правило, проводя такие серьезные консультации, на время никто внимания не обращает.
Замороженные в США активы РФ можно потратить на восстановление пострадавших в боях территорий, это в том числе и Донбасс.
В Кремле назвали сумму российских активов, замороженных в США при Байдене.
Точную сумму тоже называть не буду. Скажу, что это чуть меньше, чем $5 млрд.
Владимир Путин собирается позвонить пострадавшему в ДТП губернатору Курской области Александру Хинштейну.
Глава государства в преддверии Татьяниного дня пообщается со студентами и выпускниками одного из высших учебных заведений РФ.