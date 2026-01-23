Новый председатель Общественной палаты Татарстана: «Это не закрытый круг избранных»

Терентьев — один из тех, кто стоял у истоков создания в Татарстане такой структуры, как Общественная палата. Он известен в республике по работе в Казанском Кремле в качестве одного из кураторов внутренней политики. Затем он был членом Совета Федерации от Татарстана.