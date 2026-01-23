Новый председатель Общественной палаты Татарстана: «Это не закрытый круг избранных»

Новым председателем общественной палаты Татарстана избрали Александра Терентьева. Это произошло на первом заседании нового состава ОП РТ с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Центральным вопросом повестки дня заседания стало избрание нового председателя. Кандидатуру Александра Терентьева, теперь уже бывшего полномочного представителя Раиса республики в Государственном Совете РТ члены общественной палаты поддержали единогласно.
Рустам Минниханов охарактеризовал Теретьева как активного и опытного руководителя, который прошел большую школу в структурах власти. Также руководитель республики высказал мнение о новом составе ОП РТ.
«Нет сомнений, что каждый из вас внесет еще больший вклад в развитие республики и страны», — сказал Минниханов.
Председатель парламента республики Фарид Мухаметшин, обращаясь к общественникам, попросил их более внимательно отнестись к межнациональным вопросам: сохранения языка, культуры, традиций народов, проживающих в Татарстане.
Спикер парламента подчеркнул, что «это тонкие, щепетильные вопросы, требующие повышенного внимания».
Общественную палату Мухаметшин назвал самым близким к народу органом.
«Рад, что мы вновь формируем такой деятельный состав», — сказал председатель Госсовета.
По мнению Мухаметшина, новый председатель ОП РТ — очень подготовленный, опытный человек «с большой школой».
Терентьев — один из тех, кто стоял у истоков создания в Татарстане такой структуры, как Общественная палата. Он известен в республике по работе в Казанском Кремле в качестве одного из кураторов внутренней политики. Затем он был членом Совета Федерации от Татарстана.
«Те вызовы, перед которыми стоит сегодня наша страна, диктуют и серьезные задачи перед гражданским обществом», — сказал новый председатель ОП РТ после избрания.
Он подчеркнул, что Общественная палата — ключевой институт гражданского общества в республике, в ней представлены авторитетные и активные люди, руководители общественных организаций.
Терентьев подчеркнул важность поступления новых инициатив от общества.
«Общественная палата — это не закрытый круг избранных, а площадка для представительства самых разных общественных организаций», — сказал новоизбранный председатель и подчеркнул необходимость консолидированной работы в интересах граждан.
Теперь уже бывшего председателя ОП РТ Зилю Валееву Рустам Минниханов наградил медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
«Зиля Валеева — пример во всем. Мы давно с ней работаем в органах власти, и за все это время я ее ни разу не поругал», — с улыбкой сказал Рустам Минниханов, вручая награду.
Сама Зиля Валеева, отвечая на вопросы журналистов, разила уверенность, что Александр Терентьев будет эффективно руководить Общественной палатой, поскольку он является одним из архитекторов этого органа, и у него за плечами большой опыт в работе с гражданскими институтами и их вовлечении в решение вопросов государственной важности.