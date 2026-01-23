Политолог раскрыл планы Трампа на Гренландию

Думаю, что в рамках сделки, о которой говорит Трамп, возможно расширение американского военного присутствия в Гренландии, датчане и союзники по НАТО тоже будут вкладываться в оборону острова. Все это будет содействовать милитаризации Гренландии и Западной Арктики в целом, но существенным образом ситуацию не изменит, поскольку вероятность вооруженного конфликта на Севере мала.