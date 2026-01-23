Политолог раскрыл планы Трампа на Гренландию

Трамп сейчас очень озабочен своим политическим наследием. Он очень много говорит о внешней политике, и расширение американской территории позволило бы ему прочно закрепить свое имя в истории США.
Европейские державы сейчас практически загнаны в тупик, поскольку президент США на этот раз весьма серьезно настроен заполучить контроль над Гренландией. Имеет место и «головокружение от успехов» после венесуэльской операции, считает Липунов.
Президент США переносит привычные ему бизнес-стратегии в политику — он максимально завышает планку, чтобы у него была возможность в дальнейшем вести политический торг с более сильных позиций. Пример Гренландии — очередное тому свидетельство.
Трамп — максималист, он будет стремиться заполучить максимально возможный контроль над островом и, в идеале, присоединить его к США, но здесь много сдерживающих факторов.
Аналитик уверен, что наиболее реалистичный сценарий сегодня — это политико-дипломатический процесс, в ходе которого США получат максимально широкие преференции для своих энергетических компаний. Эксперт считает, что датская и гренландская стороны могут пойти на уступки в плане добычи полезных ископаемых, что, возможно, потребует пересмотра гренландского законодательства. Сейчас на острове действует мораторий на добычу урана, поясняет Липунов.
Трамп будет стремиться, чтобы Дания передала отдельные участки территории Гренландии под суверенитет США и строительство новых военных баз, например, по аналогии с британскими базами на Кипре.
Липунов напоминает, что на острове с 1953 года работает американская база Питуффик (ранее — Туле), которая служит важным элементом системы противоракетной обороны всей Северной Америки. Размещение в Гренландии инфраструктуры «Золотого купола» лишь укрепит эту систему.
Напомню, что согласно американо-датскому соглашению 1951 года у американских военных уже есть доступ к Гренландии. И у США есть возможность создавать здесь новые базы.
При этом эксперт считает, что строительство «Золотого купола», а именно модернизация системы противоракетной обороны Северной Америки, пока остается амбициозным проектом и говорить о его реальном влиянии на военно-политическую ситуацию на Севере преждевременно. В любом случае, Арктика по-прежнему будет зоной стратегического ядерного сдерживания России и Соединенных Штатов.
Думаю, что в рамках сделки, о которой говорит Трамп, возможно расширение американского военного присутствия в Гренландии, датчане и союзники по НАТО тоже будут вкладываться в оборону острова. Все это будет содействовать милитаризации Гренландии и Западной Арктики в целом, но существенным образом ситуацию не изменит, поскольку вероятность вооруженного конфликта на Севере мала.
Ранее на ВЭФ Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о сделке по Гренландии. Согласно появившимся позже деталям, соглашение предусматривает запрет на инвестиции России и Китая, создание на острове штаба НАТО, доступ США к полезным ископаемым и особый режим сотрудничества.