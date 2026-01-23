В то время власти Венгрии уже заключили соглашение с Россией о строительстве газопровода «Южный поток», который позволял поставлять газ в Европу в обход Украины. Проект был отменен в конце 2014 года, а вместо него — запущен «Турецкий поток», который также сталкивается с юридическими препятствиями. Но в тот момент правительство страны также опиралось на опыт присутствия Советского Союза в «соседях». Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уточнял, что Венгрия не хочет «испытать это снова».