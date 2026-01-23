Внезапная проверка Вооруженных сил Беларуси: как это работает

Особенностью нынешней проверки является то, что президент Беларуси Александр Лукашенко лично приводит в боевую готовность воинские части, минуя министерство обороны и Генеральный штаб.
Как сообщил Telegram-канал «Пул Первого», сначала глава государства подписывает распоряжение с грифом «секретно». В этом документе — замысел предстоящей проверки.
Затем закрытый пакет направляется Госсекретарю Совета безопасности, который вместе со специалистами выезжает в часть, которую определил главнокомандующий. Там они реализуют обозначенный документов замысел.
«Результаты экзамена Госсекретарь напрямую сообщает президенту. И по ходу выполнения — тоже», — говорится в сообщении канала.
Делается это для того, чтобы чтобы увидеть, как реально обстоят дела, проверить способность внезапно мобилизоваться и выполнить оперативно поступившие задачи. И как в итоге будут действовать военные в случае военного конфликта.
«Поэтому президент и осуществляет проверку неожиданно, не ставя в известность людей в погонах», — отмечает «Пул Первого».
Масштабная проверка.
Масштабная проверка Вооруженных сил началась в Беларуси 16 января. Она проходит по распоряжению главы государства.
Как уточнял госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, проверка носит комплексный характер и будет состоять из нескольких этапов. При этом мероприятия проверки имеют внезапный характер.
По словам госсекретаря, она проводится в том числе с учетом опыта СВО и внедрения его в войска.
Вольфович также сообщал, что президент Беларуси лично примет участие в проверке, однако ни время, ни часть не сообщаются — глава государства сам определит, когда и куда он приедет.