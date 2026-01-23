Ричмонд
«Пул Первого» раскрыл детали приведения в боевую готовность одного из подразделений по поручению Лукашенко

Источник: Комсомольская правда

Что известно о приведении в боевую готовность одного из подразделений в Беларуси. Подробности сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Все это происходит в рамках проверки Вооруженных Сил Беларуси», — говорится в сообщении.

В телеграм-канале пояснили, в чем именно внезапность и как работает система. Изначально президент Беларуси Александр Лукашенко подписывает распоряжение с грифом «секретно». В указанном документе содержится замысел предстоящей проверки.

Затем закрытый пакет направляется государственному секретарю Совета безопасности Александру Вольфовичу. И он вместе со специалистами выезжает в часть, которая была определена главой государства. В данной части реализуется замысел, прописанный президентом.

«Результаты экзамена госсекретарь напрямую сообщает президенту. И по ходу выполнения — тоже», — привели подробности в телеграм-канале.

Подобное делается для того, чтобы увидеть, как реально обстоят дела, а также проверить способность внезапно мобилизоваться, выполнить задачи, которые оперативно поступили и как в итоге будут действовать при случае военного конфликта.

Что известно о приведении в боевую готовность одного из подразделений в Беларуси. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

«Поэтому президент и осуществляет проверку неожиданно, не ставя в известность людей в погонах», — подчеркнули в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не знает, куда повернется бешеный и ошалевший мир в 2026.

Тем временем Лукашенко изменил межправительственные соглашения по газу с Россией.

Вместе с тем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

