Sky: в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Трехсторонние переговоры России, США и Украины, посвященные урегулированию украинского конфликта, начались в Абу-Даби. Об этом сообщила корреспондентка британского телеканала Sky News в Объединенных Арабских Эмиратах Салли Локвуд.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что пока не известно, находятся ли российские и украинские представители в одной комнате.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности начнется 23 января в Абу-Даби. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

