Поступления в Молдову валюты из-за рубежа в 2025 году выросли

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Поступления в Молдову иностранной валюты из-за рубежа увеличились в декабре 2025 года на 27,5% и составили 174 миллиона долларов США против 136 миллионов долларов США в ноябре 2025 года и 137 миллионов долларов США в декабре 2024 года.
Такие данные представил экономист, экс-депутат Владимир Головатюк.
Он подчеркнул, что выросли поступления как в евро (на 28,4%), так и в долларах США (на 23%). В целом, по данным экономиста, за 2025 год поступления иностранной валюты составили один миллиард 662 миллиона долларов США против одного миллиарда 489 миллионов долларов США в 2024 году.
«Возникает вопрос: много это или мало? Поступления иностранной валюты гражданам из-за рубежа в 2025 году составили 25% фонда оплаты труда по всей стране, судите сами. Увеличение поступлений в 2025 году целиком произошло за счёт роста поступлений в евро (на 3,1%). Поступления в долларах США, наоборот, сократились на 3,4%», — написал Головатюк.
Он добавил, что в 2025 году поступления в евро составили 82%, а в долларах США — 18%, тогда как 10 лет назад структура была иной: 33% в евро, 42% в долларах США и 25% в российских рублях.