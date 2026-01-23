Ричмонд
Счета во всех банках Беларуси можно будет пополнять по номеру мобильного

Новый вариант денежных переводов появится в этом году в белорусской банковской системе через несколько месяцев.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 янв — Sputnik. Возможность пополнять счета во всех банках страны по номеру мобильного телефона получателя появится с 25 июля, сообщил Нацбанк Беларуси.

Это можно будет делать через ЕРИП (Единое расчетное и информационное пространство, система «Расчет»).

Для пополнения необходимо два условия. Отправитель должен знать номер сотового телефона получателя, а последний должен дать согласие на использование этого номера для операций в ЕРИП.

«Если у получателя несколько счетов в одном банке, он сам выберет, на какой из них ему будут зачисляться денежные средства при пополнении по номеру телефона», — пояснили в Нацбанке.

В дополнении к этому останутся старые способы пополнения счетов через реквизиты: номер IBAN, данные карты, номер договора и другие.

Похожая система ранее была введена в России. Одно из отличий в том, что именно отправитель выбирает, на счет в каком банке переводить деньги, если у получателя есть счета в разных банках.