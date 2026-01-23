Ричмонд
СМИ: премьер Канады Карни ответил на критику Трампа

Премьер-министр Канады Марк Карни в четверг ответил на выпады президента США Дональда Трампа насчет того, что Канада живет благодаря Соединенным Штатам. Он заявил, что Канада процветает исключительно благодаря канадцам и канадским ценностям, сообщают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета Greenwich Time пишет, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Карни выступил с речью, которая привлекла всеобщее внимание. Не называя имени Трампа, он осудил давление великих держав на малые страны. После этого Трамп в очередной раз подчеркнул, что Канада получает много «дармовщины» от США и «должна быть благодарна». По его словам, нашумевшая речь Карни в Давосе показала, что он «не так уж благодарен» США.

По возвращении из Давоса, где Карни не стал дожидаться учреждения Трампом «Совета мира», он заявил, что Канада может показать миру, что будущее не обязательно должно быть автократическим.

Канада живет не за счет Соединенных Штатов. Канада процветает, потому что мы — канадцы.

Марк Карни
премьер-министр Канады

Хотя он отметил, что Канада и США сотрудничают в области экономики, безопасности и культуры, он добавил: «Мы — хозяева в своем доме, это наша собственная страна, это наше будущее. Выбор за нами!».

Карни настаивает, что «истории не суждено искривиться в сторону авторитаризма и изоляции», а Канада «должна быть маяком — примером для мира, находящегося в открытом море».

Канадский лидер также призвал к единству внутри страны, сообщает агентство Bloomberg. Издание отмечает, что сепаратистские настроения проявились в Альберте и Квебеке, двух из четырех крупнейших провинций Канады. Альберта приближается к возможному референдуму о независимости в 2026 году, в то время как в Квебеке в преддверии выборов в провинции в опросах общественного мнения лидирует сепаратистская партия.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии в 2028 году, после заявлений канадского премьера сказал.

Я уважаю поступок Карни, потому что у него есть мужество отстаивать свои убеждения. Он встал на защиту своих интересов, и мы — американцы — тоже должны встать.

Гэвин Ньюсом
губернатор Калифорнии

Также Ньюсом отметил, что Карни договорился с Китаем о поставках в Канаду недорогих высококачественных электромобилей, которые будут производиться не в США. Это, на его взгляд, показывает, насколько безрассудна внешняя политика Трампа.

