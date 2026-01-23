СМИ: премьер Канады Карни ответил на критику Трампа

Американская газета Greenwich Time пишет, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Карни выступил с речью, которая привлекла всеобщее внимание. Не называя имени Трампа, он осудил давление великих держав на малые страны. После этого Трамп в очередной раз подчеркнул, что Канада получает много «дармовщины» от США и «должна быть благодарна». По его словам, нашумевшая речь Карни в Давосе показала, что он «не так уж благодарен» США.