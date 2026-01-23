СМИ: премьер Канады Карни ответил на критику Трампа

Американская газета Greenwich Time пишет, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе Карни выступил с речью, которая привлекла всеобщее внимание. Не называя имени Трампа, он осудил давление великих держав на малые страны. После этого Трамп в очередной раз подчеркнул, что Канада получает много «дармовщины» от США и «должна быть благодарна». По его словам, нашумевшая речь Карни в Давосе показала, что он «не так уж благодарен» США.
По возвращении из Давоса, где Карни не стал дожидаться учреждения Трампом «Совета мира», он заявил, что Канада может показать миру, что будущее не обязательно должно быть автократическим.
Канада живет не за счет Соединенных Штатов. Канада процветает, потому что мы — канадцы.
Хотя он отметил, что Канада и США сотрудничают в области экономики, безопасности и культуры, он добавил: «Мы — хозяева в своем доме, это наша собственная страна, это наше будущее. Выбор за нами!».
Канадский лидер также призвал к единству внутри страны, сообщает агентство Bloomberg. Издание отмечает, что сепаратистские настроения проявились в Альберте и Квебеке, двух из четырех крупнейших провинций Канады. Альберта приближается к возможному референдуму о независимости в 2026 году, в то время как в Квебеке в преддверии выборов в провинции в опросах общественного мнения лидирует сепаратистская партия.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии в 2028 году, после заявлений канадского премьера сказал.
Я уважаю поступок Карни, потому что у него есть мужество отстаивать свои убеждения. Он встал на защиту своих интересов, и мы — американцы — тоже должны встать.
Также Ньюсом отметил, что Карни договорился с Китаем о поставках в Канаду недорогих высококачественных электромобилей, которые будут производиться не в США. Это, на его взгляд, показывает, насколько безрассудна внешняя политика Трампа.