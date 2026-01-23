Кремль назвал выход ВСУ из Донбасса важнейшим условием России в переговорах

«Мы, естественно, не хотим публично вдаваться в детали тех положений, которые обсуждаются. Поэтому какая именно формула подразумевается под формулой Анкориджа — я вам говорить не могу и не буду. Считаем это нецелесообразным. Хорошо известна позиция России о том, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса. Это является очень важным условием», — сказал Песков.