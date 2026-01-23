Политолог: что заставит Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Эксперт отметил, что принятие решения о выводе войск с территории Донбасса зависит от степени давления на киевский режим. Собеседник NEWS.ru предположил, что на переговорах в ОАЭ 23 января вряд ли получится склонить Киев к территориальным уступкам.
«Дальше есть несколько составляющих. Первое — военные успехи российской армии. Второе — позиция американцев и уровень их давления на украинские власти. И третье — это уровень деморализации европейских элит», — уточнил политолог.
Минченко обратил внимание, что в настоящий момент лидеров Европы волнует не только поддержка Украины, но и Гренландия, а также взаимоотношения с Дональдом Трампом.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным условием для запуска процесса мирного урегулирования является отход ВСУ с донбасских территорий. Он уточнил, что важно также соблюдение ряда других требований.