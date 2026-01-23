Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: что заставит Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Уверенное продвижение российской армии, усиление давления Вашингтона, а также изменение позиции европейских политиков относительно продолжения украинского конфликта в совокупности могут вынудить украинские власти принять решение о выводе войск из Донбасса. Об этом политолог Евгений Минченко рассказал в беседе с NEWS.ru.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт отметил, что принятие решения о выводе войск с территории Донбасса зависит от степени давления на киевский режим. Собеседник NEWS.ru предположил, что на переговорах в ОАЭ 23 января вряд ли получится склонить Киев к территориальным уступкам.

«Дальше есть несколько составляющих. Первое — военные успехи российской армии. Второе — позиция американцев и уровень их давления на украинские власти. И третье — это уровень деморализации европейских элит», — уточнил политолог.

Минченко обратил внимание, что в настоящий момент лидеров Европы волнует не только поддержка Украины, но и Гренландия, а также взаимоотношения с Дональдом Трампом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главным условием для запуска процесса мирного урегулирования является отход ВСУ с донбасских территорий. Он уточнил, что важно также соблюдение ряда других требований.