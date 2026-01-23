Политолог: что заставит Зеленского вывести ВСУ из Донбасса

Уверенное продвижение российской армии, усиление давления Вашингтона, а также изменение позиции европейских политиков относительно продолжения украинского конфликта в совокупности могут вынудить украинские власти принять решение о выводе войск из Донбасса. Об этом политолог Евгений Минченко рассказал в беседе с NEWS.ru.