Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента страны Румена Радева, передает агентство Рейтер.

Источник: © РИА Новости

«Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента Румена Радева», — говорится в сообщении.

В понедельник Радев объявил, что уйдет в отставку, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных выборах в Народное собрание. На следующий день он подал соответствующее заявление в Конституционный суд (КС).

После подтверждения отставки Радева полномочия главы государства немедленно перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой, которая принесет присягу перед Национальным собранием. Затем она продолжит процедуру формирования временного правительства и назначения досрочных парламентских выборов.