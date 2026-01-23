«Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента Румена Радева», — говорится в сообщении.
В понедельник Радев объявил, что уйдет в отставку, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных выборах в Народное собрание. На следующий день он подал соответствующее заявление в Конституционный суд (КС).
После подтверждения отставки Радева полномочия главы государства немедленно перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой, которая принесет присягу перед Национальным собранием. Затем она продолжит процедуру формирования временного правительства и назначения досрочных парламентских выборов.