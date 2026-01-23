Дату выборов мэра Екатеринбурга назначила гордума

Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.
«Полномочия действующего главы города истекают 9 февраля. По регламенту городской думы, нового главу определит рейтинговое голосование, которое может проходить в два и более туров», — говорится в сообщении.
Напомним, что свои программы на заседании городской думы огласят три кандидата, представленные губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Финалистами конкурса на пост мэра Екатеринбурга стали действующий глава Алексей Орлов, депутат заксобрания Свердловской области Екатерина Есина и представитель Общественной палаты региона Юлия Лаврикова.